Afyonkarahisar'dan kısa kısa

İscehisar Üreten Kadınlar Kooperatifi Başkanı Gülsefa Azgın, İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Sav'ı ziyaret etti.

İscehisar Üreten Kadınlar Kooperatifi Başkanı Gülsefa Azgın, İlçe Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Sav'ı ziyaret etti.

Sav, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek ilçede yeni kurulan Üreten Kadın Kooperatifi Başkanı Azgın'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Azgın da İscehisar'da kadınların bütün alanlarda üretim yapmaya gayretli olduğunu belirterek başkan Sav'dan destek istedi.

Sandıklıspor'dan gece antrenmanı

Bölgesel Amatör Ligde mücadele eden Sandıklıspor oyuncuları, şehir stadyumunda yapılan ışıklandırmanın ardından gece antrenmanlarına başladı.

Kulüp yöneticileri, ilçede gece maçlarının da yapılabileceği konusunda Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuruda bulunacaklarını ifade ederek desteklerinden dolayı da Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl'e teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Şimşek