Afyonkarahisar'dan kısa kısa
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Afyonkarahisar'dan kısa kısa

09.12.2020 13:15 | Son Güncelleme: 09.12.2020 13:15
Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, köylere hizmet birliğinin olağan meclis toplantısına katıldı.

Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop, köylere hizmet birliğinin olağan meclis toplantısına katıldı.

Tortop, belediye düğün salonundaki toplantıda yaptığı açıklamada, 2021 bütçesinde ilçeye aktarılan ödeneklerin verimli bir şekilde köylere hizmet götürmeyi planladığını belirtti.

Köylerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulması gerektiğine dikkat çeken Tortop, şunları kaydetti:

"Muhtarlarımız, köylerinde misafirlik ve taziye konularında vatandaşlara uyarılar yapmalı. İnsanlar yoğun olarak bir arada bulunmamalı. Hepimiz bir birimizin sağlığından sorumluyuz."

Toplantıya, Tortop'un yanı sıra, Köylere Hizmet Götürme Birliği ve İlçe Özel İdare Müdürü Halil Arslan, İl Genel Meclis (İGM) üyeleri Ahmet Mahmut Saylık, İbrahim Kaynak, Mevlüt Özaydın ile muhtarlar katıldı.

İscehisar İGM üyesi Çelen, göreve başladı

İscehisar'da vefat eden İl Genel Meclis (İGM) üyesi İbrahim Akkaya'nın yerine yerel seçim sıralamasına göre belirlenen Mesut Çelen göreve başladı.

Aralık ayı toplantılarına da katılan Çelen, yaptığı açıklamada, "Yeni görevimiz süresince, vatandaşlarımızla el ele gönül gönüle her zaman ilçemize hizmet edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy

İlgili Haberler

Kayseri'den kısa kısa
Kayseri'den kısa kısa
Tekirdağ'dan kısa kısa
Tekirdağ'dan kısa kısa
Devrek'ten kısa kısa
Devrek'ten kısa kısa
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mehmet Nuri Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Muhsin Fahrizade
Magazin Alişan Şener Şen Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Samatta Okan Buruk Fatih Terim Burak Yılmaz Ali Palabıyık
Tüm Haberler Psg Hakem Ankara Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 13:18:47. #1.14#
title