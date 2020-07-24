Afyonkarahisar'dan kısa kısa İscehisar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Muhammet Bacaksız, Afyonkarahisar İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban'ı ziyaret etti.

İscehisar Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürü Muhammet Bacaksız, Afyonkarahisar İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban'ı ziyaret etti.

Bacaksız, ziyarette, ilçe organize sanayi bölgesinde yapılacak yatırımları ile mermer akademisi ve genişleme çalışmaları hakkında bilgiler vererek destek istedi.

Daha sonra İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Toy ile de bir görüşme yapan Bacaksız, ilçede yapılan çalışmaları anlattı.

Bacaksız'ın ziyaretlerine İscehisar İGM üyesi Murat Dikmen de eşlik etti.

Sandıklı Belediye Başkanı Çöl'e ziyaret

Sandıklı Açık Cezaevi Müdürlüğü görevine atanan Halime Er, Belediye Başkanı Mustafa Çöl'ü makamında ziyaret etti.

Karşılıklı fikir alışverişinin ardından Çöl, ziyaretten uyduğu memnuniyeti dile getirerek Er'e yeni görevinde başarılar diledi.

Kaynak: AA