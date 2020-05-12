Afyonkarahisar'dan kısa kısa Dinar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında berber ve kuaförler dükkanlarını dezenfekte etti.

Dinar Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında berber ve kuaförler dükkanlarını dezenfekte etti.

Belediye ekipleri, İçişleri Bakanlığının genelgesiyle dün kentte yeniden faaliyete başlayan berber ve kuaförler dükkanlarında dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Ekipler, ayrıca tedbirleri çalışmaları için esnafı bilgilendirdi.

Başmakçı'da ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıtılıyor

Başmakçı Belediyesi tarafından ilçede ihtiyaç sahiplerine içerisinde gıda ürünlerinin bulunduğu ramazan kolisi dağıtıyor.

Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü, yaptığı açıklamada, "Amacımız ramazan ayında sosyal belediyecilik anlayışıyla paylaşmaktır. Bu mübarek ayda ihtiyaç sahibi ailelerimizi yalnız bırakmıyoruz. Çorbalarında bir nebzede katkımız oluyorsa ne mutlu bize. Vatandaşlarımızın duasına talibiz. Bütün halkımızın aileleriyle birlikte huzurlu bir ramazan ayı geçirmelerini temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA