Afyonkarahisar'dan kısa kısa Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı'nın talimatları ile haşere ve kemirgenlerle mücadele çalışmaları kapsamında kanalizasyon hatlarında gerekli ilaçlama çalışmaları gerçekleştirildi.

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı'nın talimatları ile haşere ve kemirgenlerle mücadele çalışmaları kapsamında kanalizasyon hatlarında gerekli ilaçlama çalışmaları gerçekleştirildi.

İlaçlamalarla ilgili bilgi veren Belediye Veteriner Hekimi Oğuz Başkaya, "Evlerinizdeki giderlerden gelecek olan koku ve dumandan dolayı paniğe kapılmayınız. Belediye olarak haşere ve kemirgenler ile mücadele çalışmalarımız kapsamında vatandaşlarımızın mağdur olmaması için gerekli ilaçlama çalışmalarını yapıyoruz." dedi.

Dinar TSO üyelerine maske dağıttı

Dinar Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Abdullah Bağırkan oda üyelerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında koruyucu maske dağıtımını gerçekleştirdi.

Dazkırı, Evciler ve Başmakçı'da bulunan üyeleri de ziyaret eden Bağırkan, burada oda tarafından hazırlatılan gıda çekleri yardıma muhtaç ailelere ulaştırılması için teslim edildi.

Kaynak: AA