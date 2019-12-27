Afyonkarahisar'dan kısa kısa
Haberler » Güncel » Afyonkarahisar'dan kısa kısa - Haber

Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Dinar Yeniyol ilkokulunda Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi.

27.12.2019 14:16 | Son Güncelleme: 27.12.2019 14:16
Afyonkarahisar'dan kısa kısa

Yeniyol ilkokulunda 'u anma programı düzenlendi.

Okul binasında düzelenen anma etkinliğine, Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkan Yardımcısı , İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Anma törenin ardından, Mehmet Akif Ersoy adına düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Sandıklı'da hız kasisleri

Sandıklı Kaymakamlığı, ilçedeki trafik kazalarının önüne geçmek için belirlenen yol güzergahlarına 28 hız kesici kasis yaptı.

Trafik kazalarını önlemek için ilçe genelinde yapılan hız kesiciler sürücüler tarafından da olumlu karşılandı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler