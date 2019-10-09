Afyonkarahisar'dan kısa kısa

09.10.2019 10:32

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, Başmakçı ilçesindeki köyleri ziyaret etti.

Vali Tutulmaz, ilçede sırasıyla Akpınar, Yaka, Ovacık, Çığrı, Yukarı Beltarla, Aşağı Beltarla, Ekinlik, Çevlik, Hırka, Küllüce köylerinde muhtarlar ile vatandaşlarla bir araya geldi.

Köylerin istek ve taleplerini dinleyen Vali Tutulmaz, muhtarlar ile köy halkının her türlü sıkıntı ve önerilerinde kendisine ulaşabileceğini belirtti.

Vali Tutulmaz'ın köy ziyaretlerine Başmakçı İlçe Kaymakamı Halil Yazıcı, Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü ve daire müdürleri eşlik etti.

-Dinar'da halk günü toplantısı

Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, başkanlığında halk günü toplantısı gerçekleştirildi.

Kaymakamlık toplantı salonundaki programa, İlçe Emniyet Müdürü Özgür Taşkın, Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü İrfan Yüksel'de katıldı.



Kapankaya, programda yaptığı konuşmada, vatandaşların sorunlarına çare arayacaklarını belirterek halk günü toplantılarının devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA