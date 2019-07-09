Afyonkarahisar'dan kısa kısa

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Dinar ilçesinde yapımı devam eden TOKİ konutlarının yıl sonuna doğru teslim edileceğini belirtti.

Özkaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Uzun zamandır takip ettiğimiz, yapımı hızla devam eden, sadece alt yapı çalışmalarının kaldığı 800 adet konutun teslim tarihi yıl sonu gibi görünüyor. Yapımı devam eden TOKİ evleri kayalık bir bölgede olması nedeniyle çalışmalarda esnasında ilgili firma zorlanıyor. Bütün bunlara rağmen istenilen zamanda evler teslim edilecek." ifadelerini kullandı.

-Afyonkarahisar'da hacı adayları uğurlandı

Afyonkarahisar, Sandıklı, Dinar ve çevre ilçelerden 85 hac yolcusu kutsal topraklara uğurlandı.

Özel bir firma aracılıyla Zafer Hava Limanında uğurlanan hacı adaylarını sevenleri ve akrabaları da yalnız bırakmadı.

Firma yetkilisi Abdullah Ayaz, kutsal topraklara vatandaşları götürmeye devam edeceklerini, hacı adaylarının ise polislerimize, askerlerimize, vatanımıza ve milletimize bol bol dua edeceklerini ifade etti.

Kaynak: AA