Afyonkarahisar'dan kısa kısa

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, partisinin Dinar ilçe teşkilatını ziyaret etti.

Parti binasındaki programda teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Özkaya, burada yaptığı konuşmada, "Dinar - Sandıklı yolu üzerine kaymakamlığımızca ekimi yaptırılan lavanta ürünlerinin satışı için yer yaptık. Burada gül ürünleri dahil olmak üzere lavanta yağı ve diğer çeşitleri satılacak. Dört yıllık uygulamalı bilimler yüksek okulu 80 öğrenciyle öğretime başlıyor. Bunun yanı sıra, Organize Sanayi (OSB) Bölgesinde Patesan isimli patates paketleme firması çalışmaya başlayacak." ifadelerini kullandı.

Dazkırı Kaymakamı Coşkun'un köy ziyaretleri

Dazkırı Kaymakamı Mesut Coşkun, ilçeye bağlı Bozan ve Arıköy'deki altyapı ve üstyapı çalışmalarını inceledi.

Arıköy Muhtarı Ramazan Emir'den gerekli bilgileri alan Kaymakam Coşkun, köylerde yapılması gereken işleri muhtarlar aracılığıyla en iyi şekilde tespit edip, çalışmaları başlatacaklarını söyledi.

Köylerin ihtiyar heyetleriyle de görüşüp karşılıklı istişare eden Coşkun, "Devletimiz her zaman halkının yanındadır. Sizlerin dert ve sorunlarıyla ilgilenmek bizlerin asli görevidir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA