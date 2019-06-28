Afyonkarahisar'dan kısa kısa

İscehisar'daki genç iş adamları, İlçe Kaymakamı Mehmet Miraç Topaloğlu'nu ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.

Topaloğlu, ilçedeki genç iş adamlarının ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kaymakamlık olarak gençlere yönelik faaliyetlere önem verdiklerini ve her zaman destek vereceklerini belirtti.

Genç iş adamları da hem genç kesime hem de istihdam konusunda projelere destek vereceklerini ifade etti.

Dinar'da yaya öncelikli yol çalışması

Dinar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından ilçenin belirli yerlerinde yaya öncelikli trafik düzenlemeleri yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2019 yılının "Yaya Öncelikli Trafik" yılı ilan edilmesiyle beraber Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı'nın talimatıyla Yeniyol Caddesi'nde "önce yaya" logo ve uyarıları asfalt zemine yazıldı.

Başkan Sarı, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, "Dinar ilçesinde her zaman trafikte öncelik yayaların olacaktır. Bu mantığı bütün vatandaşlarımızın bilinçaltlarına yerleştireceğiz. Dinar, yürümesi en kolay ilçe olacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA