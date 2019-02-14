Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

Dinar Anadolu Lisesinde matematik ve edebiyat sokağının açılışı yapıldı.

Okulda görev yapan Edebiyat öğretmeni Hüseyin Çelik, Matematik öğretmeni Seçil Top, Görsel Sanatlar öğretmeni Hakkı Korkmaz ve öğrencilerin katkılarıyla başlatılan proje oldukça ilgi gördü.

Dinar Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş, öğrencilere matematiği ve edebiyatı sevdirmek, onlara en iyi şekilde öğretmek için hazırlanan matematik ve edebiyat sokağının açıldığını söyledi.

Sandıklı'da "Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın" kampanyası

İçişleri Bakanlığı tarafından ülke genelinde farkındalık için yıl boyu devam edecek "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" isimli kampanya, Sandıklı Kaymakamı Eflatun Can Tortop'un katıldığı programla başlatıldı.

İlçede İstasyon Caddesi Miralay Reşatbey ilkokulu önünde, ışıksız yaya geçidinde yayalar için Kaymakam Eflatun Can Tortop'un yanı sıra İlçe Emniyet Müdürü, İlçe Jandarma Komutanı, Yazı İşleri Müdürü, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katıldığı farkındalık uygulaması yapıldı.

Uygulamaya katılan Kaymakam Tortop, trafik ışıklarının ve polisinin olmadığı yerlerde yayalara öncelik verilmesi gerektiğini, sürücülerde öncelik bilincinin oluşturulması amacıyla İçişleri Bakanlığının "Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın" uygulamasını yaptıklarını söyledi.

İstasyon Caddesi'nden geçen araçları durdurarak sürücülere yeni bir uygulama hakkında bilgi veren Tortop, sürücülerden trafik ışıklarının olmadığı okul önlerinde ve kavşaklarda, yaya geçitlerinde kurallara uymayanlara ciddi para cezaları verileceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA