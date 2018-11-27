Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

Dinar'da öğrencilere, "okulda diyabet" konusunda bilgi verildi.



Sağlık Bakanlığınca yürütülen "Türkiye Diyabet Kontrol Programı" ve "Türkiye Obezite Kontrol Programı" kapsamında, Dinar Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu'nda "okulda diyabet" başlığı altında öğrencilere eğitim verildi.



Uzmanlar, öğrencilere diyabet bulguları ve diyabetli çocukların okulda bakımı ile çocuklarda şişmanlığın önlenmesi ve sağlıklı beslenme alışkanlığı kazandırılması konularında bilgi aktardı.



Eğitimin ardından, öğretmenlere şeker testi yapıldı.

-Evciler Kaymakamı Yüksel, köy ziyaretlerinde bulundu

Evciler İlçe Kaymakamı Abdullah Yüksel, köylerde bulunan sorunları yerinde görmek için çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.



İlçeye bağlı Altınova, Baraklı ve Bostancı köylerine ziyaretlerde bulunan Kaymakam Yüksel, yaptığı açıklamada, "Okullarda bulunan sorunlarımızı idarecilerimizle görüşüp, karara bağladık. Köy muhtarlarımızla da köylerde bulunan çeşitli sorunları ele aldık ve çözüm yolları aradık." ifadelerini kullandı.