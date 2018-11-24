Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

Dinar Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Bağırkan, ilçedeki iki emekli öğretmene tüm öğretmenler adına şükran plaketi verdi.



Öğretmenleri sadece 24 Kasım'da değil diğer günlerde de hatırladıklarını aktaran Bağırkan, yaptığı açıklamada, "Bizleri yetiştiren öğretmenlerimize her zaman saygılı ve sevgili davranacağız. Ebediyete intikal etmiş öğretmenlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Bugün onların günü, bütün öğretmenlerimizin günlerini kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Plaketleri alan emekli öğretmenler Hüseyin Çetinkaya ve Mustafa Akın, DTSO yönetimine teşekkür etti.

AK Parti İlçe Başkanı Saylık'ın hastane ziyareti

AK Parti Sandıklı İlçe Başkanı Ahmet Mahmut Saylık, Sandıklı Devlet Hastanesi yönetimini ziyaret ederek, hastane çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyaret sonrası konuşan Saylık, Sandıklı Devlet Hastanesi Başhekim Hazım Bozca ile doktorlara yapmış oldukları özverili ve titiz çalışmalardan dolayı teşekkür etti.