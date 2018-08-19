Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

Sandıklı i·lçesinde Yunus Emre ve Hocası Tabduk Emre'yi Anma Termal Turizm Festivali, Yunus Emre Mahallesi'ndeki anma etkinlikleri ile başladı.



Yunus Emre'nin mezarı başında düzenlenen programda, Kur'an tilaveti ve Mevlidi Şerif okundu. Programa katılan vatandaşlara etli pilav ikramı yapıldı. Program çerçevesinde ilçede kapalı pazar yeri yolu üzerine stantlar kuruldu.

Yunus Emre ve Hocası Tabduk Emre'yi mezarı başında andıklarını belirten Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, "Yunus Emre ve Hocası Tabduk Emre'yi mezarı başında andık. Rabbim kabul eylesin. Bunun yanında ilçemiz kapalı pazar yerine kurulacak standlar ve akşamda yapılacak konser ile vatandaşlarımız unutulmaz zaman geçirecek." dedi.

Programa Sandıklı Kaymakam Vekili Adem Can, Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, AK Parti Sandıklı İlçe Başkanı Ahmet Mahmut Saylık, daire amirleri, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dinar'da Kur'an kursları sona erdi

Dinar ilçesinde 25 Haziran 2018 tarihinde bütün camilerde başlayan Kur'an kursları sona erdi.

Kurslarda eğitim ve öğretimini tamamlayan öğrencilere imam hatipler tarafından yapılan sınav sonuçlarına göre çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Dinar Mevlana Cami'nde düzenlenen mezuniyet merasiminde konuşan İlçe Müftüsü Şahin Yaşar, camilerdeki bütün öğrencilerin en iyi şekilde dini eğitimlerini tamamladığını belirtti.

Öğrenci velilerine de bazı uyarılarda bulunan Müftü Yaşar, "Öğrencileriniz camilerde Kur'an-ı Kerim okumayı öğrendi. Ancak her perşembe çocuklarınıza mutlaka yeniden Kur'an-ı Kerim okutturun. Çünkü yeni yılda camiye geldiklerinde okumayı unutuyorlar ve sil baştan başlıyoruz. Bu nedenle çocuklarımızın ara vermeden Kur'an okumaları lazım." dedi.

Dazkırı TOKİ'de kuralar çekildi

Dazkırı İlçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapılan konutların kura çekme işlemleri gerçekleştirildi.

Dazkırı Belediyesince altyapıları yapılan 142 toplu konut, hak sahiplerini buldu.

Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirilen noter kurasında konuşan Dazkırı Belediye Başkanı İsmail Taylan, belediye tarafından imar planında üniversite alanı olan parselin imar plan tadilatı ve haritacılık işlemleri yapılarak blok nizam 4 katlı konut alanı, ticarethane ve cami alanına dönüştürüldüğünü söyledi.

Taylan, "Buna bağlı olarak konut ihtiyacı oluştu ve yeni TOKİ alanını belirleyip gerekli imar düzenlemelerini yaparak kaymakamlığımıza sunduk. Kaymakamlığımızın topladığı talepler yeterli düzeye ulaştı ve ilçemize bu güzel hizmet gelmiş oldu." dedi.

Dazkırı kurban pazarı yoğun ilgi görüyor

Dazkırı ilçesinde Kurban Bayramı öncesinde kurulan hayvan pazarı, vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor.

Beşinci yılını dolduran hayvan pazarında bazı ziyaretler gerçekleştiren Dazkırı Belediye Başkanı İsmail Taylan, alıcı ve satıcılara hayırlı işler diledi.

Vatandaşlarla görüşen, kurbanlık piyasasının nasıl şekillendiğini soran Taylan, şunları söyledi:

"İlk göreve geldiğimizde ilçemizde hayvan pazarı yoktu. Alıcı ve satıcılar çok zorluk çekiyorlardı. Ancak şimdi son derece modern bir pazara kavuştuk. Herkes kurbanlık hayvanını dilediği gibi satın alıyor."