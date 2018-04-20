Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

Evciler Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı projesi olan iki adet prefabrik evlerin anahtarları, Kaymakam Kadir Algın tarafından sahiplerine teslim edildi.

Evciler'e bağlı Gökçek köyünde ikamet eden Beyzat Baştürk ve ilçe merkezinde ikamet eden Soner Özcan isimli vatandaşları evlerinde ziyaret eden Kaymakam Algın, sosyal devlet olmakla beraber, vatandaşların bu tür barınma sorunlarını ortadan kaldırmak adına Evciler Kaymakamlığı olarak gereken herşeyi yaptıklarını söyledi.

Prefabrik evlerin 90 metrekare ve son derece kullanışlı olduğunu belirten Algın, "Soner Özcan'ın eski evinde çıkan yangınla birlikte kullanılamaz bir hale gelmişti. Gökçek köyündeki vatandaşımızın da kendi arsası üzerine onaylanan ev projemizi gerçekleştirdik." diye konuştu.

Dinar Huzurevi'nde "Baharın Gelişi" etkinliği

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Dinar Şube Başkanlığına bağlı olan Dinar Buhurcular Huzurevi'nde baharın gelişi çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Huzurevinde ikamet eden yaşlı vatandaşlara mangal partisinin verildiği baharın gelişini kutlama programında herkes gönlünce eğlendi.

Yardım Sevenler Derneği Dinar Şube Başkanı Aynur Toker, huzur evinde düzenlenen etkinliğin yaşlı vatandaşlara moral verme ve birbirleriyle kaynaşmaları açısından çok önemli olduğunu, bu bağlamda farklı günlerde etkinlik yapmaya devam edeceklerini belirtti.

Dinar Belediye Başkanı Acar, güreşçilerle bir araya geldi

Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar, Dinar Belediye Spor Kulübü Güreş Takımının Afyonkarahisar'da birinci olmasının ardından güreşçilerle Suçıkan Parkt'a düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Dinarlı öğrencilerin düzenlenen güreş müsabakalarından birincilikle çıkmasından dolayı gurur duyduklarını belirten Başkan Acar, "Öncelikle çocuklarımızı kutluyorum, bu çocukları yetiştiren anne babaları kutluyorum, emekleri geçen hocalarımı kutluyorum. Sizin başarınız ile Dinar'ın ismi gerçekten Afyonkarahisar'da iyi duyuldu." diye konuştu.

Güreş antrenörleri Cemalettin Bozkurt ve Baki Öztürk tarafından Belediye Spor Salonu Tesislerinde yetiştirilen Dinarlı öğrenciler, Afyonkarahisar'da düzenlenen güreş müsabakasında birinci oldu.

Dinar Belediye Spor Güreş Takımının yapılan müsabakalarda 11-13 yaş ve 13-15 yaş guruplarda grekoromen il birinciliğini her iki yaş gurubunda da kazandığı bildirildi.