Afyonkarahisar'dan Kısa Kısa

Dinar ilçesinde, Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde Dikici Köyü Mezarlık mevkisine 600 fidan dikildi.

Dinar Orman İşletme Müdürü Tuncer Yalçın, günün amacının ormanların korunması, geliştirilmesi, verimli bir şekilde işletilmesi, orman ve ağaç sevgisinin aşılanması yönünde kamuoyunu bilgilendirmek ve bu konuya gereken önemin verilmesi olduğunu kaydetti.

Ülkemizde ormanların tükenmeyecek şekilde faydalanılabilmesi ve korunması için yapılması gerekenlere dikkat çeken Yalçın, "Orman, çevresinin iklimini de etkiler. Yağmurların yağmasını sağladığı gibi şiddetli soğuklardan ve sıcaklardan da çevresini korur. Orman, çevresinde yaşayan insanları ve hayvanları güneşin yakıcı sıcağından, kışın dondurucu soğuğundan, tipiden, çığdan korur. İnsanların yaşamasında ve ürün almasında da faydalı etkisi çoktur. Ormanda ve çevresinde yaşayan hayvanlar ile orman köylerinde yaşayan insanlar mutlu yaşarlar." diye konuştu.

Düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Mustafa Şahin, İlçe Müftüsü Şahin Yaşar, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Tekin Mumcu, Milli Eğitim Müdürü Hasan Tahtaoğlu, öğrenciler ve Dikici Köyü gençleri katıldı.

Dazkırı Kaymakamı Keklik, Kızılören köyünü ziyaret etti

Dinar Kaymakamı Mehmet Keklik, Kızılören köyünü ziyaret etti.

Kurum amirleri ile Kızılören köyünü ziyaret eden Kaymakam Keklik, köyü gezdi ve köylülerle ile bir araya gelerek sıkıntılarını dinledi.

Köyde bulunan sorunları, köy camisi ile ilkokul binalarını da inceleyen Keklik, katkılarından dolayı bütün köy halkına teşekkür etti.

Misafirperverliklerinden ötürü köy halkına teşekkür eden Şahin, yaşanılabilecek her türlü sorunun çözümü noktasında kapılarının halka sonuna kadar açık olduğunu ifade etti.