Afyonkarahisar'dan dünyaya titanyum parça ihraç edilecek

AFYONKARAHİSAR'da havacılık, savunma sanayisi ve medikal alanlarda kullanılmak üzere iş insanı Önder Artuk'un girişimiyle titanyum parça üretimine başlandı. Önder Artuk, "Yurt dışından aldığımız ürünleri şu an Türkiye'de üretip dünyaya satabilecek bir durumdayız. ve bunu Afyonkarahisar'da gerçekleştiriyoruz" dedi.

Afyonkarahisar'da farklı alanlarda faaliyet gösteren iş insanı Önder Artuk, 4 yıl boyunca yaptığı Ar-Ge çalışmaları sonunda, özellikle uçak motorları ve savunma sanayiine parça üretmek amacıyla 4-5 ay önce fabrika kurdu. Çalışmalarını sürdüren firma, eklemeli imalat teknolojisiyle titanyum parçalar üretmeye başladı. Firmanın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Önder Artuk, "Yatırımı yaparken ülkemizde olmayan, ülkemizin de teknoloji olarak gerisinde kalmadığı dünyada da kullanılan bir ihtiyaç olan yatırımı yapma odaklı başladık. Yapmış olduğumuz yatırımla eklemeli imalat teknolojisiyle titanyum parça üretimi yapıyoruz. Şu an bu yatırımımız yüzde 100 yerli ve Türkiye'de tek özel şirketin sahibi olduğu bir yatırım. Afyonkarahisar Organize Sanayi Bölgesi'nde kurduk bu yatırımımızı, burada havacılığa, savunma sanayiine ve medikale üretim yapabiliyoruz. Titanyum, sağlam ve ısıya dayanıklı bir parça olma ve eskiden ithalatını yapmış olduğumuz, yurt dışından aldığımız ürünleri şu an Türkiye'de üretip dünyaya satabilecek bir durumdayız. ve bunu Afyonkarahisar'da gerçekleştiriyoruz" dedi.

'İHRACATIMIZ DA BAŞLAYACAK'Alman bir firma ile anlaştıklarını, makine kurulumunu 4-5 ay önce bitirdiklerini aktaran Artuk, "Eğitimlerimiz bitti. Şu an üretime başladık. İthalatını yaptığımız ürünlerin öncelikle yerli piyasaya üretimini yapıyoruz. Sonrasında da ilerleyen süreçte de ihracatımız da başlayacak. Kısa bir süre, birkaç ay içerisinde de o da netleşmiş olacak. Yeni bir medikal parça üzerinde çalışıyoruz. Eskiden Hollandalı bir firmadan alım yapılırken, şu an biz bunu Afyonkarahisar'da üreteceğiz. ve Hollanda'dan alıp ihracatını yapan bir firma vardı. Şimdi biz bunu Afyonkarahisar'da üretip tüm dünyaya satışını yapmak için üretim yapacağız. Çorbada tuzumuz olsa da cari açığın kapanmasında büyük bir etken olacak. Buradan tabii bütün yatırımcılarımızın yüksek teknolojili, katma değer yaratan yatırımlar yapması gerektiği kanaatindeyiz. Biz de bu bilgiyle, bu motivasyonla bu yatırıma başladık. Geçen seneki havacılık otoritelerinin açıkladığı bir yazıda şöyle bir anekdot var; bire atmış oranında bir katma değeri olan, yani ürettiğiniz bir birimlik ürünü otomotive kestiğinizde faturasını bir birimse havacılığa kestiğiniz de bunu atmış katı daha kesiyorsunuz faturasını. O yüzden bire atmış oranı katma değeri olan bir üretim ve yatırım" diye konuştu.'TİTANYUM-64 UÇAK MOTORLARI, FÜZE SİSTEMLERİNDE'Tesiste en son teknoloji eklemeli imalat diye bilinen yöntemle uçak parçaları ve aynı zamanda savunmanın diğer kollarına parçalar yaptıklarını anlatan uçak mühendisi ve Fabrika Müdürü Günay Kahyaoğlu da şöyle konuştu: "Bu eklemeli imalat dediğimiz yöntem yeni bir yöntem. Hem dünyada hem Türkiye'de hem de Afyonkarahisar'da yeni bir yöntem. Türkiye'de özel sektör olarak ilk defa imal eden firmayız. Bu yöntem esasında katman katman. Metalik tozları eriterek dikey inşa yoluyla parçaları bir araya getiren bir yöntem. Titanyum işliyoruz. 'Titanyum-64' denilen bir malzeme. Bu malzeme yüksek teknoloji ürünlerde kullanılmasıyla bilinir. Isıya da mukavim olduğu için çok özel yerlerde kullanımı mevcuttur. Örneğin; uçak motorları, füze sistemleri gibi yerlerde kullanılır. Çok hızlı gidecek bir araç yapıyorsanız ve de çok ısınacak bir yapılar yapıyorsanız titanyumu tercih ediyorsunuz."'ÖZEL SEKTÖR OLARAK TEKİZ'

Uçağın motorunun içerisindeki kanatçıkları ürettiklerini aktaran Kahyaoğlu, "Bizden başka TEI'nin bu yönde çalışmaları olduğunu biliyoruz. Türk havacılığının özellikle motor kısmını geliştirmesi için kurulmuş olan bir firma TEI firması. Onlar yapıyorlar, bir süredir de üzerinde çalışıyorlar, fakat özel sektör olarak tekiz diyebilirim şu anda. Üretimde kullanmış olduğumuz makine, eklemeli imalat makinesi. Bu parçaları üretebilmek için eklemeli imalat makinesinin olması lazım" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER