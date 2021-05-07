Afyonkarahisar'dan Diyarbakır annelerine duygulandıran mektup
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Afyonkarahisar'dan Diyarbakır annelerine duygulandıran mektup

Afyonkarahisar'dan Diyarbakır annelerine duygulandıran mektup
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

AK Parti Afyonkarahisar Kadın Kolları Başkanlığı, "Anneler Günü" dolayısıyla Diyarbakır annelerine mektup gönderdi.

AK Parti Afyonkarahisar Kadın Kolları Başkanlığı, "Anneler Günü" dolayısıyla Diyarbakır annelerine mektup gönderdi.

AK Parti Afyonkarahisar Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de anneler gününü evlatlarıyla birlikte kutlamayı "en çok" hak edenlerin Diyarbakır anneleri olduğunu söyledi.

Bu yılki anneler gününde Diyarbakır annelerinin acısını paylaştıklarını aktaran Ertürk, yanlarında olduklarını göstermek amacıyla onlara açık bir mektup göndermeyi uygun bulduklarını ifade etti.

Ertürk, daha sonra hazırladıkları mektubu basın mensuplarıyla paylaştı.

Toplantıya, AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay ve kadın kolları üyeleri katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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