Afyonkarahisar'dan Belçika ve Hollanda'ya polen ihracatı
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Afyonkarahisar'dan Belçika ve Hollanda'ya polen ihracatı

Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerindeki şehirlerdeki arıcıların ürettiği polenler, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesindeki firmada işlenerek Belçika ve Hollanda'ya yollanıyor.

Afyonkarahisar'dan Belçika ve Hollanda'ya polen ihracatı
20.06.2020 11:05 | Son Güncelleme: 20.06.2020 11:14

Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerindeki şehirlerdeki arıcıların ürettiği polenler, Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesindeki firmada işlenerek Belçika ve Hollanda'ya yollanıyor.

İlçeye bağlı Taşoluk beldesinde kurulan tesiste, Afyonkarahisar başta olmak üzere Muğla, Aydın, Manisa, İzmir, Antalya, Burdur, Uşak, Kütahya ve Konya'daki arıcıların ürettiği polenler işleniyor ve daha sonra yaş ile kuru olarak sınıflandırılarak, soğuk hava zincirinde paketlenip iç piyasanın yanı sıra Belçika ve Hollanda'ya ihraç ediliyor.

Firma sahibi Ahmet Akdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de arıcıların baldan sonraki en önemli gelir kaynağının polen üretimi olduğunu söyledi.

Polen üretiminde Afyonkarahisar'ın ilk sıralarda geldiğini dile getiren Akdi, şunları belirtti:

"Bu yıl çeşitli illerden arıcılar, bahar ve yaz dönemi polen üretimi için Afyonkarahisar'a 35 bin kovan getirdi. Sezon boyunca, kovan başına da 5 ila 8 kilogram polen üretimi bekliyoruz. Yine, Antalya, Muğla, Aydın, Manisa, İzmir, Konya, Uşak, Eskişehir, Denizli ve Kütahya'dan da bize polenler geliyor ama en çok polen üretimi Türkiye'de Afyonkarahisar'da yapılıyor. Özellikle de haşhaş ve tavşanak bitkilerinden elde edilen polenler yoğunluktadır. Gelen polenler de tesisimizde işlenerek kuru ve yaş olarak sınıflandırılıyor."

"Kovid-19 sürecinde satışlar ilk sıralarda"

Akdi, Türkiye'de önceki yıllarda polen üretimine önem verilmediğini ve genelde de ihtiyaçların ithal edildiğini vurguladı.

İspanya, Fransa ve Almanya'ya daha önceki yıllarda polen ihracatı yaptıklarını anımsatan Akdi, "Bu yıl işlediğimiz yaş polenleri Belçika ağırlıklı olmak üzere Hollanda'ya da göndermeye başladık. Bu, üretimimizin yüzde 60'ını oluşturuyor. Kuru polenleri de İstanbul ve Ankara başta olmak üzere iç piyasaya veriyoruz. Bu da üretimimizin yüzde 40'ını oluşturuyor. Satışlarımızda da herhangi bir sıkıntımız yok." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde arıcılık ürünlerine talebin çok fazla olduğunu aktaran Akdi, polen satışlarının da bağışıklık sitemini güçlendirdiği için ilk sıralarda yer aldığını belirtti.

Polenlerin tüketimine ilişkin de bilgi veren Akdi, "Polen, bal, kaymak ve yoğurt ile birlikte tüketilebilir. Yine karışımları da yapılabilir. İçerisindeki vitamin değerleri yüksek olduğu için insan sağlığına da oldukça faydalıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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