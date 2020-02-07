Afyonkarahisar'daki yolcu otobüsü ile elektrikli bisiklet kazası güvenlik kamerasında
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Afyonkarahisar'daki yolcu otobüsü ile elektrikli bisiklet kazası güvenlik kamerasında

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yolcu otobüsünün elektrikli bisiklete çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

07.02.2020 09:24 | Son Güncelleme: 07.02.2020 09:24
Afyonkarahisar'daki yolcu otobüsü ile elektrikli bisiklet kazası güvenlik kamerasında

Afyonkarahisar'ın ilçesinde yolcu otobüsünün elektrikli bisiklete çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı.


Eski Caddesinde, Beycan Özpınar'ın (60) yönetimindeki elektrikli bisiklete, Nurullah Belin (31) idaresindeki 65 AV 245 plakalı yolcu otobüsünün çarpma anının güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.


Görüntüde, çarpışmanın şiddetiyle elektrikli bisikletten düşen sürücü Özpınar'ın otobüsün arka tekerinin altında kalması yer alıyor.


Olay

Dinar ilçesinde, 3 Şubat'ta Nurullah Belin idaresindeki 65 AV 245 plakalı yolcu otobüsü, eski Denizli Caddesinde Beycan Özpınar'ın yönetimindeki elektrikli bisiklete çarpmış, kazada, otobüsün altında kalan Özpınar, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA
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