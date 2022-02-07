Afyonkarahisar'daki yangında dumandan etkilenen kişi hastanede öldü
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Afyonkarahisar'da evin mutfağında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Afyonkarahisar'da evin mutfağında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde 3 gündür tedavisi süren Bekir Yaşın (89), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Hastanedeki işlemlerinin ardından Yaşın'ın cenazesi, Paşa Camisi'nde kılınan namazın ardından Kocatepe Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Marulcu Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın birinci katında yaşayan Bekir Yaşın'ın evinin mutfağında 4 Şubat'ta yangın çıkmıştı.
Dumandan etkilenen Yaşın, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangın hasara yol açmıştı.