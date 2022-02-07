Afyonkarahisar'daki yangında dumandan etkilenen kişi hastanede öldü - Haberler
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Afyonkarahisar'daki yangında dumandan etkilenen kişi hastanede öldü

AA, Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'daki yangında dumandan etkilenen kişi hastanede öldü

Afyonkarahisar'da evin mutfağında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar'da evin mutfağında çıkan yangında dumandan etkilenen kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde 3 gündür tedavisi süren Bekir Yaşın (89), yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Hastanedeki işlemlerinin ardından Yaşın'ın cenazesi, Paşa Camisi'nde kılınan namazın ardından Kocatepe Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Marulcu Mahallesi'ndeki 3 katlı apartmanın birinci katında yaşayan Bekir Yaşın'ın evinin mutfağında 4 Şubat'ta yangın çıkmıştı.

Dumandan etkilenen Yaşın, ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından söndürülen yangın hasara yol açmıştı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Devlet Hastanesi, Asri Mezarlığı, Karahisar, Yangın, Güncel, Haber

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