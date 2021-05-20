Son dakika gündem: Afyonkarahisar'daki yangına 20 itfaiye aracı müdahale ediyor
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Son dakika gündem: Afyonkarahisar'daki yangına 20 itfaiye aracı müdahale ediyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde 'pelet' diye adlandırılan sıkıştırılmış malzemeden kalorifer yakıtı üretilen tesiste çıkan yangına 20 itfaiye aracı müdahale ederken Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, çalışmaları koordine ediyor.

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde 'pelet' diye adlandırılan sıkıştırılmış malzemeden kalorifer yakıtı üretilen tesiste çıkan yangına 20 itfaiye aracı müdahale ederken Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, çalışmaları koordine ediyor.

Sultandağı ilçesinde bulunan ve kamışı sıkıştırarak kalorifer yakıtı üretilen özel bir firmaya ait tesiste saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Yangının ardından bölgeye 20 aracı ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekipler alevleri kontrol altına almak için yoğun çaba gösteriyor. Yangın bölgesine intikal eden Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, yangının kısa sürede kontrol altına alınabilmesi için çalışmaları bizzat kendisi koordine ediyor.

(Hayati Kanat - Onur Dal/İHA)

Son dakika gündem: Afyonkarahisar'daki yangına 20 itfaiye aracı müdahale ediyor
Son dakika gündem: Afyonkarahisar'daki yangına 20 itfaiye aracı müdahale ediyor
Son dakika gündem: Afyonkarahisar'daki yangına 20 itfaiye aracı müdahale ediyor
Son dakika gündem: Afyonkarahisar'daki yangına 20 itfaiye aracı müdahale ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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