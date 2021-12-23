Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Haberler
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Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiye adli işlem yapıldı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiye adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolundaki uygulama noktasında durdurduğu bir araçta 152 gram skunk ele geçirdi.

Ekipler, araçtaki S.T, K.Ç. ile H.İ.Y'ye "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yaptı.

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AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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