Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiye adli işlem yapıldı.
Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 kişiye adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolundaki uygulama noktasında durdurduğu bir araçta 152 gram skunk ele geçirdi.
Ekipler, araçtaki S.T, K.Ç. ile H.İ.Y'ye "uyuşturucu madde kullanmak" suçundan adli işlem yaptı.
AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri
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