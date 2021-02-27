Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir kara yolundaki uygulama noktasında yeşil reçeteye tabi 3 bin 360 sentetik hapla yakalanan H.S, E.D. ile S.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Hastanedeki sağlık kontrollerin ardından adliye sevk edilen zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İzmir kara yolundaki uygulama noktasında dün, polis ekipleri, biri otobüs iki araçta yaptığı aramada, yeşil reçeteye tabi 3 bin 360 sentetik hap ele geçirmişti. Araçlardaki 3 şüpheli "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz