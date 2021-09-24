Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli için adli işlem yapıldı.

Afyonkarahisar'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli için adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolundaki durdurduğu araçta 624 gram metamfetamin ile 120 gram Afyon sakızı ele geçirdi.

Ekipler, araçtaki M.S. ile S.K'ye "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan adli işlem yaptı.

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri
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