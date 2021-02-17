Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
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Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

17.02.2021 19:01 | Son Güncelleme: 17.02.2021 19:04
Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Afyonkarahisar'daki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Gözaltındaki A.B, V.Ç. M.C.K. ile E.Ç'nin İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan A.B. ile V.Ç, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, M.C.K. ile E.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

-Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün sokak satıcılarına yönelik Sahipata, Yarenler, Mareşal Fevzi Çakmak mahallelerinde tespit edilen şüphelilerin adresleri ile Gazlıgöl Caddesi'nde bir araca operasyon düzenlemiş, 4 zanlıyı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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