AFYONKARAHİSAR AFYONKARAHİSAR'DAKİ TERMAL TESİSLER, TEDBİRLERLE RAMAZANA HAZIR (((
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AFYONKARAHİSAR AFYONKARAHİSAR'DAKİ TERMAL TESİSLER, TEDBİRLERLE RAMAZANA HAZIR (((

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ZAFER Bölgesi Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, kentteki tüm otellerde ramazan ayına yönelik hazırlıklar yapıldığını belirterek, "Termal otellerimiz, pandemi kurallarına uyarak misafirlerini ağırlamaya başladı.

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ZAFER Bölgesi Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, kentteki tüm otellerde ramazan ayına yönelik hazırlıklar yapıldığını belirterek, "Termal otellerimiz, pandemi kurallarına uyarak misafirlerini ağırlamaya başladı. Ramazanda insanların pandemi dönemi evinde sıkılacağını ve Afyonkarahisar'ı tercih edeceğini düşünüyorum" dedi.

Türkiye'nin termal turizm merkezlerinden Afyonkarahisar'daki tesislerde, ramazan ayında misafirlerin ağırlanması için hazırlıklar yapıldı. Pandemi kuralları çerçevesinde düzenlemeler yapılan tesislerde, önce ramazan ayı sonrasında da bayram tatili için yerli ve yabancı turistler beklenmeye başlandı. Sektörün ramazan ayındaki beklentisine ilişkin değerlendirmede bulunan ZAFTODER Başkanı Ali Gümüşhan, pandemi süreci ve sonrasında alınan önlemlere değendi. Haziran ayından bugüne tedbirlerle geldiklerini aktaran Gümüşhan, "Afyonkarahisar'daki bazı otellerimiz pandemi kurallarına uyarak misafirlerini ağırlamaya başladı, hizmet etmeye başladı. Pandemi kuralları çerçevesinde otellerimizde hem bakanlık tarafından denetlemeler hem de valilik tarafından denetimler yapıldı. Herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. Gelen misafirlerimiz tüm otellerimizden memnun kaldı, memnuniyet derecesi yüksek oldu. Afyonkarahisar termal bir bölge, hem tarih yönünden hem termal yönünden zengin. İç turizme hizmet eden bir bölgemiz. Özellikle ocak- şubat sömestir döneminde geçen yıl kadar olmasa da bu pandemi kurallarına uyarak hizmetlerimizi verdik" diye konuştu.

'HİZMET İÇİN HAZIRIZ'

Bahar ayları ile ramazanın geldiğine dikkat çeken Ali Gümüşhan, "Biz yine ramazan ayında Afyonkarahisar'a misafirlerimizi bekliyoruz. Ben en azından bu ramazan döneminde insanların pandemi döneminde evinde sıkılacağını düşünerek, Afyonkarahisar'ı tercih edeceklerini düşünüyorum. Bütün otellerimiz hazırlandı. Frig Vadisi açılıyor bahar ayında, valiliğimiz bu konuda çok çaba sarf ediyor ve vali yardımcılarımız, Afyonkarahisar'ın ileri gelenleri. İnşallah Frig Vadisi de açıldığında Afyonkarahisar, hem termal hem de turizmde kendinden söz ettirecektir. Biz hizmet etmek için hazırız, her şeyimiz var, misafirlerimizi bekliyoruz" dedi.

Afyonkarahisar'a yaz döneminde de yurt içinden ve dışından turistleri beklediklerini söyleyen ZAFTODER Başkanı Gümüşhan, şöyle konuştu:

"Yaz döneminde de gurbetçilerimiz çok geliyor, Afyonkarahisar'a. Biz onlar için de hazırlıklarımızı yaptık. Pandemi süreci bittiğinde dolulukların daha da artacağını düşünüyorum. Yine spor kampları, sezon başı kampları olacaktır. Dünya Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar'da olacak. Yani bunların hepsi, turizm çeşitliliği Afyonkarahisar'ın. Bununla ilgili hem otellerimiz hem diğer işletmelerimiz olsun hazırız. İlgi gösteriyorlar Afyonkarahisar'a misafirlerimiz. Yılda birkaç kez gelen misafirlerimiz oluyor, hem yurt içinden hem yurt dışından. Bu yaz döneminde dolulukların artarak devam edeceğini düşünüyoruz."

AFYONKARAHİSAR AFYONKARAHİSAR'DAKİ TERMAL TESİSLER, TEDBİRLERLE RAMAZANA HAZIR (((
AFYONKARAHİSAR AFYONKARAHİSAR'DAKİ TERMAL TESİSLER, TEDBİRLERLE RAMAZANA HAZIR (((
AFYONKARAHİSAR AFYONKARAHİSAR'DAKİ TERMAL TESİSLER, TEDBİRLERLE RAMAZANA HAZIR (((
AFYONKARAHİSAR AFYONKARAHİSAR'DAKİ TERMAL TESİSLER, TEDBİRLERLE RAMAZANA HAZIR (((
AFYONKARAHİSAR AFYONKARAHİSAR'DAKİ TERMAL TESİSLER, TEDBİRLERLE RAMAZANA HAZIR (((
AFYONKARAHİSAR AFYONKARAHİSAR'DAKİ TERMAL TESİSLER, TEDBİRLERLE RAMAZANA HAZIR (((
AFYONKARAHİSAR AFYONKARAHİSAR'DAKİ TERMAL TESİSLER, TEDBİRLERLE RAMAZANA HAZIR (((
AFYONKARAHİSAR AFYONKARAHİSAR'DAKİ TERMAL TESİSLER, TEDBİRLERLE RAMAZANA HAZIR (((
AFYONKARAHİSAR AFYONKARAHİSAR'DAKİ TERMAL TESİSLER, TEDBİRLERLE RAMAZANA HAZIR (((

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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