Afyonkarahisar'daki termal tatil köyü arazisinde yangın
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afyonkarahisar'daki termal tatil köyü arazisinde yangın

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da termal tatil köyü arazisindeki ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

Afyonkarahisar'da termal tatil köyü arazisindeki ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Jandarmanın da itfaiye hortumları ile destek verdiği söndürme çalışmalarında alevlerin termal villalara yakın bir alandan yükselmesi ise büyük paniğe neden oldu.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Heybeli termal tatil köyünde çıkan yangın paniğe neden oldu. Termal villaların yakınında bulunan ağaçlık bir alanda çıkan yangına çevre ilçelerden itfaiye ekipleri müdahale etti. Ülkenin dört bir yanında meydana gelen ve halen devam eden yangınlardaki refleks ile hareket eden jandarma ekipleri itfaiye ekiplerine destek vererek yangını söndürmek için büyük çaba sarf ettiler. Termal tatil köyünde bulunan ve atıl vaziyetteki su kuyusunun elektrik trafosundan çıktığı tespit edilen yangın termal villalara sıçramadan söndürüldü.

Yangın sonrası soğutma çalışması devam ederken, jandarma yangına ilişkin soruşturma başlattı. - AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar'daki termal tatil köyü arazisinde yangın
Afyonkarahisar'daki termal tatil köyü arazisinde yangın
Afyonkarahisar'daki termal tatil köyü arazisinde yangın
Afyonkarahisar'daki termal tatil köyü arazisinde yangın
Afyonkarahisar'daki termal tatil köyü arazisinde yangın
Afyonkarahisar'daki termal tatil köyü arazisinde yangın
Afyonkarahisar'daki termal tatil köyü arazisinde yangın
Afyonkarahisar'daki termal tatil köyü arazisinde yangın
Afyonkarahisar'daki termal tatil köyü arazisinde yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İzmir'de iki kişi kışlaya sabotaj girişiminde bulundu
İzmir'de iki kişi kışlaya sabotaj girişiminde bulundu
Alanya'yı küle çevireceklerdi! Gece boyu nöbet tutan gençlerin dikkati felaketi önledi, polis iki aracın peşinde
Alanya'yı küle çevireceklerdi! Gece boyu nöbet tutan gençlerin dikkati felaketi önledi, polis iki aracın peşinde
Bilinen teori bu sefer tutmadı! Suçlu, olay mahallinde yakayı ele verdi
Bilinen teori bu sefer tutmadı! Suçlu, olay mahallinde yakayı ele verdi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Bülent Turan Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Jülide İskenderoğlu
Magazin Seda Sayan Düm Tek Tek Kerem Kamışlı Mehmet Ali Erbil
Spor Ecem Güzel Serdar Aziz Hakan Reçber Abdullah Avcı Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Afyonkarahisar'daki termal tatil köyü arazisinde yangın - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.8.2021 17:15:51. #1.16#

title