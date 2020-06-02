Afyonkarahisar'daki termal otellerin 1 Temmuz hedefi Zafer Bölgesi Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (ZAFTODER) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gümüşhan, Afyonkarahisar'daki termal otellerin Sağlıklı Turizm Belgesini alarak 1 Temmuz'da hizmet vermeye başlamayı hedeflediğini bildirdi.

Zafer Bölgesi Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (ZAFTODER) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gümüşhan, Afyonkarahisar'daki termal otellerin Sağlıklı Turizm Belgesini alarak 1 Temmuz'da hizmet vermeye başlamayı hedeflediğini bildirdi.

Gümüşhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici olarak faaliyetlerini durduran kentteki 5 yıldızlı termal otellerde, normalleşme adımlarıyla yeniden açılmak için hazırlıkların yapıldığını söyledi.

Otellerin alması gereken Sağlıklı Turizm Belgesi için 132 kriter olduğunu dile getiren Gümüşhan, şöyle konuştu:

"Mart ayının ortalarında yayınlanan genelge ile termal otellerin spa bölümleri kapatıldı. Afyonkarahisar da termal oteller açısından önemli bir bölge. Buradaki otellere gelen misafirler termal için geliyor. Burada deniz, kum, güneş yok. Yayınlanan genelgeden sonra otellerimiz boşaldı. Bizler de otellerimizi kapattık ama salgın sürecini dikkatli bir şekilde takip ettik. Mayıs ayının sonunda açıklanan normalleşme adımları ve genelge ile otellerin açılmasına karar verilince bizler de hazırlık yapmaya başladık. Sağlık turizmi olarak geçen termal otellerin alması gereken belge var. Sağlıklı Turizm Belgesi alınması lazım. Bu belgenin alınabilmesi için 132 kriterin sağlanması gerekiyor."

Gümüşhan, Afyonkarahisar'daki termal otellerin hepsinin sağlık turizmi belgesini almak için gerekli başvurularını yaptığını anlattı.

Termal otellerin hazırlıklarının devam ettiğine dikkat çeken Gümüşhan, "Yapılacak fiziki önlemler, prosedürlerle ilgili çalışmalar yapılıyor. Bu çalışmaların tamamlanma süreci 20 Haziran'ı bulur. Otellerimizin hizmet vermeye başlaması da 1 Temmuz olur diye umuyoruz. Otellerimiz sağlık açısından tüm önlemleri almasının ardından hizmet vermeye başlayacak." diye konuştu.

Gümüşhan, Kovid-19 salgını dolayısıyla otellerde alınacak tedbirler için personelin eğitimden geçirileceğini belirterek, gelen misafirlere de bilgilendirmeler yapılacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA