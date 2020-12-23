Afyonkarahisar'daki termal otellerde yeni yılda müzikli program olmayacak
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Afyonkarahisar'daki termal otellerde yeni yılda müzikli program olmayacak

23.12.2020 15:31 | Son Güncelleme: 23.12.2020 15:31
Afyonkarahisar'daki termal otellerde yeni yılda müzikli program olmayacak

Türkiye'de termal ve sağlık turizmi denilince ilk akla gelen Afyonkarahisar'daki termal otellerde yeni yılda müzikli programın olmayacağı bildirildi.

Türkiye'de termal ve sağlık turizmi denilince ilk akla gelen Afyonkarahisar'daki termal otellerde yeni yılda müzikli programın olmayacağı bildirildi.

Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı ve İkbal Termal Otel Genel Müdürü Ali Gümüşhan, bir termal otelde gazetecilere yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 20 Aralık 2020 tarihinde yayınladığı genelgeye göre, yeni yıl periyodunda hiç bir konaklama tesisleri ve otellerde herhangi bir canlı müzik yapılmayacağını söyledi.

Bu kapsamda da Afyonkarahisar'daki tüm otellerin müzik programlarını iptal ettiğini kaydeden Gümüşhan, "Sadece konaklama hizmeti verecekler. Konaklama hizmetini verirken de yeni tip koronavirüs Kovid-19 tedbirleri kapsamında hizmet verecektir." dedi.

Son dakika böyle bir kararın çıktığını belirten Gümüşhan, şöyle konuştu:

"Sonuçta devamlı yeni genelgeler yayımlanıyor. Biz zaten satışlarımızı yapmıştık. Bu süre zarfında tüm otellere genelgeyi bildirdik. Rezervasyonlarını almış olduğumuz müşterileri teker teker aradık müzik olmayacağı bildirimini yaptık. Sosyal medya sayfalarında da müzik olmayacağına dair yazılı açıklama yapılmıştır. Tabi devletin almış bir karar bu. Son dakika olması bizi biraz sıkıntıya düşürdü ama kurallara uymak durumundayız."

Uygulamadan sonra çok olmamakla beraber yüzde 10 rezervasyon iptali olduğunu vurgulayan Gümüşhan, "Bugün ve yarın daha çok belli olur. Yine de misafirlerimiz Afyonkarahisar'ı tercih ediyor konaklamada. Büyükşehirlerde apartmanlarda sıkılanlar en azından otelin etrafında, içerisinde yürüyüş yapabilecekler." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 15:34:40. #1.14#
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