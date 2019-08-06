AFYONKARAHİSAR'DAKİ TERMAL OTELLERDE BAYRAM YOĞUNLUĞU

06.08.2019 10:54

AFYONKARAHİSAR'daki termal otellerde Kurban Bayramı dolayısıyla rezervasyon oranı yüzde 90'a ulaştı. Zafer Turistik Otelciler ve İşletmecileri Derneği (ZAFTODER) Başkanı Ali Gümüşhan, Zannediyorum ki arife gününe kadar otellerimizdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaşacaktır dedi. Termal, mermer ve lezzetin yanı sıra tarihi dokusu ve kültürel değerleriyle ön plana çıkan Afyonkarahisar'daki termal otellerde Kurban Bayramı yoğunluğu başladı. Kurban Bayramı'nı tatile çeviren vatandaşlar termal otellerde yer ayırtmaya devam ediyor. Kentteki termal otellerde rezervasyon oranı bayrama birkaç gün kala yüzde 90'a ulaştı. Bayram öncesinde termal otellere yerleşen tatilciler ise havuzlarda şifalı sudan faydalanırken, bir yanda da dinlenme fırsatı buldu. Özellikle çocuklar termal havuzlara atlayarak tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştı.

'ARİFE GÜNÜNE KADAR DOLULUKLARIMIZ YÜZDE 100'E ULAŞACAK'

ZAFTODER Başkanı Ali Gümüşhan, Afyonkarahisar'daki termal otellerde Kurban Bayramı öncesi rezervasyon çalışmalarının oldukça verimli devam ettiğini söyledi. Özellikle rezervasyonlarla Kurban Bayramı öncesi otellerdeki doluluk oranının yüzde 90'ı bulduğunu söyleyen Gümüşhan, rezervasyon yaptırmak isteyenleri de uyararak, bir an önce rezervasyonlarını yaptırmalarını ve şifalı sulardan faydalanmalarını istedi. Dernek Başkanı Gümüşhan, Kurban Bayramı dolayısıyla tüm otellerimizde rezervasyon oranı yüzde 90'a ulaşmış durumda. Bu hafta başından itibaren rezervasyonlar için çok telefon alınmaya başladı. Zannediyorum ki arife gününe kadar otellerimizdeki doluluk oranı yüzde 100'e ulaşacaktır. Bu da bizim için sevindirici ve mutluluk verici bir durumdur. Çünkü biliyorsunuz; Afyonkarahisar termalin, mermerin ve lezzetin başkenti durumunda. Termal tatil 12 ay boyunca devam ediyor. Bayram sonrası Dünya motokros şampiyonası olacak. Orada da büyük bir doluluk bekleniyor. Şampiyona ile ilgili de rezervasyonlar alınmaya başlandı. İnşallah iyi bir kurban bayramı dönemi, iyi bir yaz sezonu geçirmiş olacağız Afyonkarahisar'da tüm oteller olarak dedi.

'TERMAL DENİLİNCE İLK AKLA AFYONKARAHİSAR GELİYOR'

Sahil kesimlerinde doluluk oranının yüzde 100'e ulaştığını aktaran Gümüşhan, Çünkü onlarda tur operatörlerinin getirmiş olduğu yabancı turistler de var. Onlar dolu olunca bizim termal oteller daha dolu oluyor. Çünkü biz de bu hafta bundan dolayı doluluğun yüzde 100'e ulaşacağını düşünüyoruz. Çünkü sahil bölgelerinde sadece deniz var. Afyonkarahisar'da ise termal var, sağlık var, doğa var ve tarih var. Tüm yerli misafirler yani gurbetçilerimiz Afyonkarahisar'ı tercih etmekte. Termal denildiğinde ilk akla gelen şehir de Afyonkarahisar diye konuştu.

Kaynak: DHA