Afyonkarahisar'daki termal oteller "Gastro Büfe" oluşturdu
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Afyonkarahisar'daki termal oteller "Gastro Büfe" oluşturdu

Gastronomi şehri Afyonkarahisar'daki termal otellerin mutfak bölümlerinde oluşturulan "Gastro Büfe"lerde, kente gelen misafirlere yöresel lezzetleri tatma imkanı sunuluyor.

14.03.2020 13:02 | Son Güncelleme: 14.03.2020 13:05
Afyonkarahisar'daki termal oteller

Gastronomi şehri Afyonkarahisar'daki termal otellerin mutfak bölümlerinde oluşturulan "Gastro Büfe"lerde, kente gelen misafirlere yöresel lezzetleri tatma imkanı sunuluyor.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına, Gaziantep ile Hatay'ın ardından gastronomi alanında dahil olan Afyonkarahisar'ın yöresel lezzetleri, şehre tatil için gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Termal otellerin mutfaklarında oluşturulan "Gastro Büfe"de, Afyonkarahisar'ın coğrafi işaret tescilli "sucuk, pastırma, kaymak, ekmek kadayıfı, Şuhut keşkeği" gibi lezzetlerin yanında yöresel damak tatları, "Dana tandır, Afyon kebabı, patlıcan böreği, göce köftesi, haşhaş çorbası, sakala çarpan çorbası ve Arap aşı" gibi yöresel damak tatları yer alıyor.

Akrones Termal Otel Halkla İlişkiler Müdürü Şule Tokpunar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Afyonkarahisar'ın dünyadaki 36'ncı gastronomi şehri olduğunu söyledi.

Afyonkarahisar'ın, Türkiye'nin "Termal Başkenti" olduğunu dile getiren Tokpunar, şunları kaydetti:

"Kentteki termal oteller olarak biz de şehrin gastronomi lezzetlerini misafirlerimize sunmak ve tattırmak için mutfak bölümlerimize 'Gastro Büfe'ler kurduk. Bu büfemizde her gün kentin yöresel lezzetleri keşkek, kaymaklı ekmek kadayıfı, patlıcan böreği, sakala çarpan çorbası ve haşhaş çorbası gibi yemeklerimizi sergiliyoruz. Tatil için Afyonkarahisar'ı tercih eden misafirlerimiz de mutfaklarımızda oluşturduğumuz 'Gasto Büfe'den oldukça memnunlar. Adını hiç duymadıkları ve tatmadıkları lezzetleri, otellerimizde tadıyorlar."

Tokpunar, otele gelen misafirlerinin "Gastro Büfe"deki favori lezzetlerinin ise kaymaklı ekmek kadayıfı ile keşkek olduğunu vurguladı.

Otel misafirlerinden Akif Uzun, bir eğitim toplantısı için Afyonkarahisar'da bulunduğunu ve kentin yöresel lezzetlerini yakından tanıdığını ve çok beğendiğini belirtti.

Uzun, "Şehrin yöresel lezzetleri olan Arap aşı ve keşkeği beğenerek tüketiyoruz. Otelde oluşturalan 'Gastro Büfe'deki yemeklerin de gayet başarılı olduğunu düşünüyorum. Sadece bu lezzetleri tatmak için Afyonkarahisar'a gelinir. Biz, tatil için bazı şehirlere sürekli gidiyoruz ve oralardaki otellerde çoğu zaman yöresel yemekleri bulamıyoruz. Genelde genelgeçer restoran yemekleri oluyor. Ama yöresel lezzetler de otellere ayrı bir hava katıyor. Bu da biz tatilcileri çok mutlu ediyor." diye konuştu.

Otel misafirlerinden Orhan Güngörür de "Gastro Büfe"den aldığı yemekleri çok lezzetli bulduğunu, kaymaklı ekmek kadayıfının favorisi olduğunu vurgulayarak, pek çok otelde yöresel lezzet bulunmadığını dile getirdi.

Afyonkarahisar'daki termal oteller 'Gastro Büfe' oluşturdu

Kaynak: AA

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Afyonkarahisar'daki termal oteller "Gastro Büfe" oluşturdu

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