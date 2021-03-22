Afyonkarahisar'daki tarihi eser kaçakçılığı operasyonda 2 şüpheli yakalandı
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Afyonkarahisar'daki tarihi eser kaçakçılığı operasyonda 2 şüpheli yakalandı

22.03.2021 19:49 | Son Güncelleme: 22.03.2021 19:52
Afyonkarahisar'daki tarihi eser kaçakçılığı operasyonda 2 şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Dinar ilçesinde, ellerinde tarihi eser niteliği taşıyan kandil ve sikkeler bulunan B.A. ile B.G'nin satış için Sinanpaşa ilçesine gidecekleri bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, şüphelilerin kullandığı aracı Sinanpaşa ilçesindeki uygulama noktasında durdurdu.

Araçta yapılan aramada, tarihi eser olduğu değerlendirilen 19 gümüş sikke ile 3 kandil ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.A. ve B.G'nin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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