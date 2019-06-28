Afyonkarahisar'daki tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Sandıklı ilçesinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik yapılan operasyonda, gözaltına alınan 10 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine, ellerinde tarihi eser bulunan kişilerin bunları satmak için pazarlık yaptığı ihbarı geldi.

Harekete geçen polis ekipleri, tespit ettikleri 10 şüphelinin adreslerine eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan aramalarda, Antik Yunan dönemine ait olduğu değerlendiren İyon başlığı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA