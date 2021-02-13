Afyonkarahisar'daki tarihi bina, restorasyonun ardından okçuluk eğitim merkezi haline getirilecek

Afyonkarahisar Belediyesi, TCDD'den devralınan tarihi binayı, restorasyonunun ardından okçuluk eğitim merkezi yapacak.

Belediye Meclisi kararıyla, Afyonkarahisar İstasyon Sahası'nda bulunan, İngilizler tarafından 124 sene önce yapılan atıl vaziyetteki bina ve önündeki açık alanlar, 10 yıl süreyle kiralandı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hazırladıkları projeyle tarihi binada okçuluğu yaşatacaklarını söyledi.

Burada, daha önceleri düğün salonu, şekerleme satışı yapılan bir yer olduğunu anlatan Zeybek, şunları kaydetti:

"Burası uzun süredir atıl duruyordu. TCDD Genel Müdürlüğünden burayı talep ettik. Anıtlar kurulundan da izni aldık. Burada ciddi bir restorasyon işine girişeceğiz. Tahsisi yapıldı. Gençlerin hizmetine, ata sporumuz okçuluk kulübüne tahsis etmeyi düşünüyoruz. Önünde de bahçesi var, o bahçeyi de tanzim ederek açacağız. Afyonkarahisar'a yeni bir çehre kazandırmaya çalışıyoruz. Harabe olmuş çatısını yeniden yapacağız. İçeride tarihi güzelliği, taş yapının doğal güzelliğini çıkarmak için ciddi çalışmamız gerekiyor. Bunu da yapıp tarihe ışık tutan güzel bir dokuyu halkın kullanımına kazandırmış olacağız."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Canan Tükelay