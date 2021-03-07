Afyonkarahisar'daki otellerde "dinamik denetleme" yapılıyor
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Afyonkarahisar'daki otellerde "dinamik denetleme" yapılıyor

07.03.2021 14:05 | Son Güncelleme: 07.03.2021 14:08
Afyonkarahisar'daki otellerde

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi doğrultusunda, Afyonkarahisar'daki otel ve konaklama tesislerinde denetleme yapıldı.

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi doğrultusunda, Afyonkarahisar'daki otel ve konaklama tesislerinde denetleme yapıldı.

İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekipleri, kentte, İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele kapsamında valiliklere gönderdiği "Dinamik Denetim Süreci" genelgesi doğrultusunda, oteller ve konaklama tesislerinde, maske, mesafe ve hijyen başta olmak üzere bir çok konuda denetim gerçekleştiriyor.

Denetim yapılan bir otelin Müdür Yardımcısı İbrahim Kırımlıoğlu, otellerinin Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca Kovid-19 genelgeleri doğrultusunda bütün tedbirleri aldığını söyledi.

Misafirlerini sağlık açısından güvenli bir şekilde ağırladıklarını dile getiren Kırımlıoğlu, "İSDEM ekipleri de Kovid-19'la mücadele kapsamında başlatılan dinamik denetleme süreci kapsamında bugün otelimizdeki genel alanlar, misafir odaları denetlendi." ifadesini kullandı.

İSDEM ekipleri, gün boyunca kentteki otelleri denetleyeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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