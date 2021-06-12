Afyonkarahisar'daki motokros şampiyonalarının ilk günü tamamlandı

Afyonkarahisar'da düzenlenen Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası, Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros Şampiyonası ve Türkiye Motokros Şampiyonası'nın antrenman, sıralama turları ile iki kategorinin (MX50 cc ve MX) ilk yarışları yapıldı.