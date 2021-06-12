Afyonkarahisar'daki motokros şampiyonalarının ilk günü tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Afyonkarahisar'daki motokros şampiyonalarının ilk günü tamamlandı

Afyonkarahisar'daki motokros şampiyonalarının ilk günü tamamlandı
Anadolu Ajansı / Arif Yavuz - Haberler | Spor

Afyonkarahisar'da düzenlenen Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası, Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros Şampiyonası ve Türkiye Motokros Şampiyonası'nın antrenman, sıralama turları ile iki kategorinin (MX50 cc ve MX) ilk yarışları yapıldı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Avrupa Gençler Motokros Şampiyonası, Balkan Motosiklet Birliği (BMU) Motokros Şampiyonası ve Türkiye Motokros Şampiyonası'nın antrenman, sıralama turları ile iki kategorinin (MX50 cc ve MX) ilk yarışları yapıldı.

Afyon Motor Sporları Merkezi'ndeki yarışlara, Türkiye, Makedonya, Bulgaristan, Sırbistan, Romanya, Yunanistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden yaklaşık 140 sporcu katılıyor.

İlk gün 9 kategoride antrenman ve sıralama turlarıyla başlayan yarışlar, MX50 cc ile MX kategorilerinin birinci etaplarıyla tamamlandı.

Yarışları, Afyonkarahisar ve çevre illerden çok sayıda sporsever de takip etti.

Yarın, 3 şampiyonanın final yarışlarının ardından ödül töreni düzenlenecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

A Milli Takım'ı desteklediğini paylaşan Hollandalı model, Türk takipçilerini mest etti
A Milli Takım'ı desteklediğini paylaşan Hollandalı model, Türk takipçilerini mest etti
Hakem, Zeki Çelik'in pozisyonuna neden penaltı vermedi? Olayın perde arkasında yeni kural var
Hakem, Zeki Çelik'in pozisyonuna neden penaltı vermedi? Olayın perde arkasında yeni kural var
İtalyan taraftar, Türkiye maçının skorunu ve golleri atanları bildi! Paylaşımı binlerce etkileşim aldı
İtalyan taraftar, Türkiye maçının skorunu ve golleri atanları bildi! Paylaşımı binlerce etkileşim aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Memduh Büyükkılıç Adil Karaismailoğlu
Magazin Hazal Kaya Hande Erçel Fatma Turgut Selçuk Balcı
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Okay Yokuşlu Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Afyonkarahisar'daki motokros şampiyonalarının ilk günü tamamlandı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 19:36:46. #1.15#

title