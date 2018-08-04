Afyonkarahisar'daki "Küçük Brüksel"

ARİF YAVUZ - Afyonkarahisar'ın 18 bin 500 nüfuslu Emirdağ ilçesi, yaz döneminde yurt dışından gelen Emirdağlılarla büyük bir hareketlilik yaşıyor.

Belçika'da genellikle Brüksel ve Gent şehirlerinde yaşayan Emirdağlılar, yaz aylarını deniz kenarından ziyade yıl boyu hasretini çektikleri memleketlerinde akrabalarının yanında geçiriyor.

Kış aylarında 18 bin 500 olan ilçe merkezinin nüfusu, her yıl haziran-ağustos döneminde yurt dışından gelen Emirdağlılar sayesinde 150-160 bine kadar çıkıyor. İlçe yaz döneminde Belçika'dan 130 bin, Fransa, Almanya, Hollanda ve diğer ülkelerden de 20 bin kişiyi misafir ediyor.

Çarşıdaki canlılık esnafın yüzünü güldürüyor

Yazın yoğunlaşan kent içi trafikte yabancı plakalı araçlar dikkati çekerken, çarşı pazardaki canlılık ise en çok ilçe esnafının yüzünü güldürüyor.

Emirdağ Belediye Başkanı Uğur Serdar Kargın, AA muhabirine, yurt dışından vatan hasretiyle kente gelen hemşehrilerini ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Yurt dışından yaz tatili için şehre gelenlerin büyük bölümünün Belçikalı Emirdağlılar olduğunu belirten Kargın, "Belçika'nın çeşitli yerlerinden yaklaşık 130 bin hemşehrimizi her yıl ilçemizde ağırlıyoruz. Bunun dışında Fransa ve diğer ülkelerden gelen insanlarımız var. Biz onları Emirdağ'da ağırlamaktan mutluyuz." diye konuştu.

Kargın, yurt dışında yaşayan Emirdağlıların, kentte geliş sebebinin başında sılayı rahim ve akraba ziyaretinin geldiğini vurguladı.

Yurt dışından gelen hemşehrilerinin ilçede ekonomik canlılık sağladığına dikkati çeken Kargın, şöyle devam etti:

"Elbette konuya sadece ticari boyutuyla yaklaşmıyoruz. Önemli olan duygu boyutudur. Ancak inkar edilemeyecek bir gerçek de ilçede büyük bir ekonomik hareketlilik yaşandığıdır. Onlar bizim kardeşimiz, eşimiz, akrabamız, dostumuz, canımız, ciğerimiz ama ötesinde de velinimetimizdir. Onun için hemşehrilerimize müteşekkiriz."

Belçika'da üst düzey görevler üstleniyorlar

Kargın, ABD'den Avustralya'ya dünyanın birçok yerinde Emirdağlıların bulunduğunu ancak yoğun olarak yaşadıkları yerin Belçika olduğunu aktardı.

Özellikle Brüksel'deki Emirdağlıların üst düzey görevler üstlendiğine değinen Kargın, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Orada belediye başkanlığı, belediye başkan yardımcılığı, parti genel başkanlığı, bölge milletvekilliği, federal milletvekilliği ve bakanlık yapıyorlar. Belçikalı Emirdağlılar'ın büyük bir kısmı yaşadıkları ülkenin hem yönetim kadrolarında yer alıyorlar hem de ülke siyasetine yön veriyorlar. Yine Fransa, Hollanda, Danimarka ve Almanya'da da belli bölgelerde yoğun bir şekilde bulunuyorlar. Oralarda Emirdağ'daki atalarının geleneklerini ve göreneklerini yaşatıyorlar."

Kargın, ilçedeki canlılığı 11 Ağustos'ta düzenleyecekleri festivalle taçlandıracaklarını, 4-5 gün sürecek etkinliklerde yurt dışından gelen misafirleri sanatçılarla buluşturacaklarını anlattı.

- "Kültürümüze ve dinimize bağlıyız"

Belçika'da yaşayan Mevlüt Sönmez de 11 ay vatan hasreti çektiğini dile getirdi.

Yurt dışında yaşamalarına rağmen Anadolu'nun değerlerini asla unutmadıklarının altını çizen Sönmez, "Hem orada hem burada kültürümüze ve dinimize bağlıyız. Buradaki gelenek ve göreneklerimiz neyse orada aynı şekilde yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Döne Özdoğan da yurt dışındayken memleketini ve akrabalarını çok özlediğine değinerek, "Her yıl mutlaka geliriz. Emirdağ şimdi çok hareketli ama 2-3 ay sonra bizler gidince buralar bomboş kalacak. Burada çok fazla iş imkanı yok. Gençlerimiz yurt dışına gidiyor. O yüzden de geri dönüp gelemiyoruz." şeklinde konuştu.

- "Hiçbir şekilde kopamayız"

Aslan Sayın ise ilçedeki her aileden 3-4 kişinin başta Belçika olmak üzere yurt dışında yaşadığını, yıllık izinlerinde de mutlaka memleketlerine geldiklerini anlattı.

Kente gelenlerin oluşturduğu yoğunluğun ilçe ekonomisine ciddi katkı sağladığını değinen Sayın, "Biz yurt dışında olsak bile Emirdağlıyız, etle tırnak gibiyiz. Hiçbir şekilde kopamayız. Oradakiler de buradakiler de kendi insanımız. Yaz aylarında burada hem ülke ekonomisi kazanıyor hem de Emirdağ'ımız kazanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kadir Erdik de ziyaretlerinin ilçeye katkısının kendilerini de mutlu ettiğini kaydetti.