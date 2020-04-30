Afyonkarahisar'daki halk eğitim merkezlerinde 60 bin maske üretildi
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Afyonkarahisar'daki halk eğitim merkezlerinde 60 bin maske üretildi

Afyonkarahisar'daki Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüklerinde görev yapan gönüllü öğretmenler ve usta öğreticiler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 60 bin maske üretti.

Afyonkarahisar'daki halk eğitim merkezlerinde 60 bin maske üretildi
30.04.2020 13:58 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:58

Afyonkarahisar'daki Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüklerinde görev yapan gönüllü öğretmenler ve usta öğreticiler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 60 bin maske üretti.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, yaptığı açıklamada, koronavirüs salgınının başlamasının ardından Afyonkarahisar ve ilçelerdeki bütün halk eğitim merkezlerinin maske, siperlikli maske ve tulum üretmeye başladığını söyledi.

Üretim sürecinde, gönüllü öğretmenler ile usta öğreticilerin yer aldığını belirten Yalçın, "Kovid-19 salgını dolayısıyla koruyucu sağlık ekipmanlarına talep arttı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bizler de kamu kurumlarımız ve vatandaşlarımızın taleplerine yardımcı olmak istedik. Bu noktada Afyonkarahisar Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu ile ilçelerimizdeki halk eğitim merkezlerinde maske, siperlikli maske ve tulum üretmeye başladık. Bugüne kadar da yaklaşık 60 bin maske, 160 siperlikli maske ve tulum üretimi yaptık." diye konuştu.

Yalçın, Afyonkarahisar ve ilçe halk eğitim merkezlerinde üretim yapan bütün gönüllü öğretmenler ile usta öğreticilere teşekkür ederek "Allah, öğretmenlerimiz ve usta öğreticilerimize güç ve kuvvet versin. İnşallah, birlik ve beraberlik içerisinde bu zor günleri atlatıp salgının üstesinden geleceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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