Afyonkarahisar'daki FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan zanlı tutuklandı - Haberler
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Afyonkarahisar'daki FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan zanlı tutuklandı

AA / Arif Yavuz - Haberler | Güncel
Afyonkarahisar'daki FETÖ soruşturmasında gözaltına alınan zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

BURDUR (AA) - Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) emniyet yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Burdur'da örgütün "emniyet kadın mahrem" yapılanmasında yer aldığı tespit edilen G.Ş. hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, zanlıyı Burdur'daki adresinde gözaltına aldı.

Afyonkarahisar'a getirilen G.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

(Metrodaki bıçaklı tehdit) Başsavcılık: Derhal soruşturma başlatıldı

(Metrodaki bıçaklı tehdit) Başsavcılık: Derhal soruşturma başlatıldı

AA / Arif Yavuz - Son Dakika Haberleri

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