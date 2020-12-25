Afyonkarahisar'daki FETÖ soruşturması kapsamında yakalanan muvazzaf astsubay tutuklandı
25.12.2020 18:39 | Son Güncelleme: 25.12.2020 18:43
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Şanlıurfa'da yakalanan zanlı tutuklandı.
Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Şanlıurfa'da yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan hakkında arama kararı çıkarılan S.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Şanlıurfa'da muvazzaf astsubay olarak görev yapan S.T. gözaltına alındı.
Afyonkarahisar'a getirilen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz