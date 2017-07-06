Afyonkarahisar'daki Fetö Davaları

Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında açılan 14 davada, 6'sı tutuklu 19 sanığın yargılanmasına devam edildi.



Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmalarda, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanan 6'sı tutuklu 19 sanık savunma yaptı.



Suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanık Ahmet Ahsen tahliyesini, diğer sanıklar da beraatlarını istedi.



Mahkeme heyeti, Ahmet Ahsen'e 9 yıl hapis cezası verdi.



Tutuksuz sanıklar Naciye Sönmez, Ayhan Tarhan ve Hüseyin Toprak hakkında beraat kararı veren heyet, tutuksuz yargılanan sanık Bilge Kağan Küçükcan'ın da tutuklanmasına hükmetti.



Örgütün sözde Afyonkarahisar ilçe imamları oldukları belirtilen tutuklu sanıklar İlker Demir, İsmail Biçer, Osman Uysal, Yakup Koçpınar, Cemil Er ve firari sanık Mehmet Eren'in avukatlarının mazeret dilekçesi vermesi nedeniyle duruşma ertelendi.



Mahkeme başkanı, nisandan bu yana görülen bu dosya için avukatlarca verilecek bir "duruşmaya katılmama mazeret dilekçesi"ni daha kabul etmeyeceğini avukatlara iletti.