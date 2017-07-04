Afyonkarahisar'daki Fetö Davaları

Afyonkarahisar'da, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturmalar kapsamında açılan davalarda, 18 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.



Afyonkarahisar 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 7 ayrı davaya, tutuklu sanıklar İbrahim Dumlupunar, Metin Akil, Zafer Oğan, Kamil Tosun, Mehmet Yılmaz, Ayşe Sargın, Hüseyin İnceefe, Yasin Seçen, Yaşar Gülnur, Ramazan Şenel, Ercan Özbudak, Fikret Kasnak, Şinasi Duran, Mustafa Keser, Nejat Uğur, İlhan Öner, Mustafa Şenel, Mahmut Tuncer ve avukatları katıldı.



"Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan yargılanan sanıklar, savunmalarını yaptı. Suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlerini istedi.



Sanıklardan Zafer Oğan, kanamalı ciddi bir hastalığı bulunduğunu, ameliyat olması gerektiğini, cezaevi şartlarında durumunun her geçen gün kötüye gittiğini belirterek, tahliyesini talep etti. İsteği mahkeme heyetince oy birliğiyle reddedilen Oğan'ın yargılandığı duruşma, CD çözümü ve bilirkişi incelemesi için ertelendi.



17 sanığa ceza



Mahkeme heyeti, sanıklardan Yasin Seçen'e 6 yıl 10 ay 15 gün, Şinasi Duran ile Hüseyin İnceefe'ye 7 yıl 6'şar ay, Mustafa Keser ile Yaşar Gülnur'a 8 yıl 1 ay 15'er gün, Mustafa Şenel ile Mehmet Yılmaz'a 8 yıl 3'er ay, İlhan Öner, Ramazan Şenel, Ercan Özbudak ve Fikret Kasnak'a 8 yıl 9'ar ay, İbrahim Dumlupınar ile Ayşe Sargın'a 9'ar yıl, Metin Akil, Kamil Tosun, Nejat Uğur'a 9 yıl 9'ar ay, Mahmut Tuncer'e ise 11 yıl 3 ay hapis cezası verdi.