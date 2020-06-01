Afyonkarahisar'daki dinlenme tesislerinde ilk gün hareketliliği KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında şehirlerarası ulaşım kısıtlamasının gece itibarıyla sona ermesinin ardından Afyonkarahisar'daki dinlenme tesislerinde hareketlilik yaşanmaya başladı.

KORONAVİRÜS tedbirleri kapsamında şehirlerarası ulaşım kısıtlamasının gece itibarıyla sona ermesinin ardından Afyonkarahisar'daki dinlenme tesislerinde hareketlilik yaşanmaya başladı.

Koronavirüs sürecinde seyahat kısıtlamasının sona erdiği dün gece itibarıyla şehirler arası yolculuklar da başladı. Türkiye'nin en önemli kavşak noktalarından Afyonkarahisar'da da koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 aydır kapalı olan dinlenme tesisleri açıldı. Tüm hijyen kuralları dikkate alınarak önlemlerin alındığı tesislerde vatandaşlar mola verip ihtiyaçlarını gidermeye başladı.

Bir dinlenme tesisinin müdürü Murat Ergin, 2 aydır kapalı olduklarını, bugün itibarıyla kapılarını yeniden müşterileri için açtıklarını belirterek, "Gerekli önlemleri aldık. Günler öncesinden hazırlıklarımızı yapmıştık. Bugün misafirlerimiz sabah saatleri itibarıyla gelmeye başladı. Müşterilerimizin sağlığı bizim açımızdan önemli. O yüzden tüm tedbirleri en güzel şekilde aldık. 7/24 hizmet vermeye devam ediyoruz. Gün içinde 7-8 bin misafir kabul etmeyi bekliyoruz. Sezondan umutluyuz, mutluyuz. Milletimize hayırlı olsun" dedi.'ÇAY KAHVE MOLASI VERDİK'

Tesiste mola veren Güney Uğurlu, mecburiyetten yola çıktıklarını belirterek, Afyonkarahisar'da mola verdiklerini söyledi. Uğurlu, "Yasak kalkınca işimiz olduğundan dolayı İstanbul'a seyahat etmemiz gerekti. Seyahatimiz sırasında da Afyon'da mola verdik. Bir çay kahve içip yolumuza devam edeceğiz. Mecburiyet olmasa evde çocuklarımızla beraber kalmayı tercih ederdim" dedi.

Kaynak: DHA