Afyonkarahisar'daki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı
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Afyonkarahisar'daki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

31.08.2020 21:24 | Son Güncelleme: 31.08.2020 21:30

Afyonkarahisar'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Irak ve Suriye uyruklu 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince 28 Ağustos'ta gerçekleştirilen operasyonda 5'i Irak 2'si Suriye uyruklu 7 zanlı gözaltına alınmıştı.

Afyonkarahisar'daki DEAŞ operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 4'ü tutuklandı

Kaynak: AA

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