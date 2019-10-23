Afyonkarahisar'daki cinayet

Afyonkarahisar'daki cinayet

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki cinayetle ilgili bir kişi tutuklandı.

23.10.2019 19:48
Afyonkarahisar'daki cinayet

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesindeki cinayetle ilgili bir kişi tutuklandı.

İhsaniye ilçesinde Ali Keskin'in av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 6 zanlının jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Hüseyin Coşgun tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Olay

İhsaniye ilçesine bağlı Hacıbeyli köyünde dün husumetlisi İdris Coşgun'un yaşadığı eve 2 arkadaşıyla birlikte giden Ali Keskin, çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından av tüfeğiyle öldürülmüştü.

Kaynak: AA
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