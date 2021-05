Afyonkarahisar'daki biyokütle enerji tesisinde 15 günde ikinci yangın (4)

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, bahçesinde yangın çıkan biyokütle enerji tesisine gelerek santral yetkilileri ve yangında görevli olan il müdürlerinden bilgi aldı. Vali Gökmen Çiçek, daha sonra yangının etkili olduğu alanda ve çiftliklerde inceleme yaptı. İncelemelerin ardından açıklama yapan Vali Çiçek, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Çiçek, "170 dönüm alan içerisinde etkili olan yangında aşağı yukarı 200 personelimiz çalışmakta. 35 itfaiye aracımız ve 11 arazözümüz ve gündüz saatlerinde de helikopterle müdahale edildi. Arkadaşlarımız canla başla çalışıyorlar fakat yanan ürünlerin ağaç kökü, mısır balyaları olması ve saman balyalarının yanması içten içe devam ediyor. Yanan yerlerden çevresine kıvılcımlar atma ihtimali artıyor. Bir de yangının çıktığı ilk andan itibaren saatte 40 kilometre hızla esen rüzgar yangınla mücadelenin uzun sürmesine neden oluyor" dedi.

'12 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ, 8 ÇİFTLİK ZARAR GÖRDÜ'Vali Çiçek, söndürme çalışmaları sırasında 12 kişinin dumandan etkilendiğini belirterek, "Yangının başından itibaren arkadaşlarımızın yoğun çalışması var. Yangında 12 vatandaşımız etkilendi, bu vatandaşlarımızın da 2'sine hastanelerde müdahale edildi. Birisi taburcu edildi diğeri de taburcu olacak. Diğer 10 vatandaşımıza ise olay yerinde müdahale edildi. Çok şükür bir can kaybımız yok. 2 ahırın tamamen, birinin de kısmen yanmasıyla 8 çiftlik yangından etkilendi" diye konuştu.'58 BÜYÜKBAŞ 460 KÜÇÜKBAŞ HAYVANIMIZI TAHLİYE ETTİK'Yangını söndürmek için 200 kişinin canla başla çalıştığını kaydeden Vali Çiçek, "Buradaki en büyük dezavantajımız ve bizi en çok yoran şey şu an rüzgarın hızının devam etmesi, meteorolojiyle görüşmelerimizde rüzgarın hızının saat 23.00 itibarıyla azalmasını bekliyoruz. Ama şu an halen devam ediyor. 200 arkadaşımızı canla başla yangını söndürmek için mücadele ediyor. 58 büyükbaş, 460 küçükbaş hayvanımızı tahliye ettik. Onlarda da herhangi bir zayiat vermedik. Bizi mutlu eden şey can ve hayvanlarımızda bir zayiat olmaması" dedi.'SABOTAJ MI YOKSA KENDİLİĞİNDEN Mİ ÇIKTI'Sabotaj ihtimali ile ilgili araştırmanın başlatıldığını da belirten Vali Çiçek, "Savcılık tarafından yangının ilk çıktığı yerdeki kamera kayıtlarının hepsi alındı. Bununla ilgili detaylı bir inceleme yaptıktan sonra doğaldır ki konuşabiliriz. Şu an bütün görüntüler elimizde sabotaj mı yoksa kendiliğinden mi çıktı, ilk tespitlerimiz var desek yalan olur. Çünkü detaylı bir çalışma gerekiyor. Arkadaşlarımızda bu yönde çalışıyorlar." ifadelerine yer verdi. 'ÜMİDİMİZ BİR İKİ SAAT İÇERİSİNDE KONTROL ALTINA ALABİLMEK'

Yangını bir iki saat içinde kontrol altına almak istediklerini ümit ettiklerini söyleyen Vali Çiçek, "Yanan saman balyaları, mısır ve ağaç köklerinin bir anda tamamen söndürülmesi bugün için çok uygun görünmüyor ama ümidimiz bir iki saat içerisinde kontrol altına alabilmek" dedi.

