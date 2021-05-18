Son dakika haber! AFYONKARAHİSAR'DAKİ BİYOKÜTLE ENERJİ TESİSİNDE YİNE YANGIN

Son dakika haberlerine göre AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesindeki biyokütle enerji tesisinin bahçesinde yangın çıktı.

AFYONKARAHİSAR'ın Çay ilçesindeki biyokütle enerji tesisinin bahçesinde yangın çıktı. Enerji üretiminde kullanılacak ham maddeleri saran alevlere, itfaiye ekipleri müdahale ederken, tesis çalışanları da destek verdi. Tesiste, 3 Mayıs'ta da yangın çıkmış ve 4,5 milyon lira değerindeki 30 bin ton ham madde, kül olmuştu.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı