Afyonkarahisar'daki bir otel müşterilerine yöresel ürünleri tattırıyor

08.01.2020 15:24 | Son Güncelleme: 08.01.2020 15:57

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Hüdai Kaplıcaları'ndaki bir termal otel tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında otel müşterilerine yöreye özgü ürünlerin tanıtılması amacıyla yöresel ürünler ile kahvaltı ve akşam yemeği sunuluyor.

Otel tarafından müşterilerine sabah kahvaltısı ve akşam yemeklerinde yöreye özgü, haşhaş, sucuk, katmer, bükme, leblebi, patatesli ekmek, kaymak, patates gibi ürünler ikram ediliyor.

Ayrıca müşterilerine israfın önüne geçilmesi adına çeşitli etkinlikler sunulurken, otel yönetimi, müşterilerinin tabaklarında kalan gıdaları da sokak hayvanlarına verdiklerini belirterek, müşterilerinden tabaklarının içine kürdan ve peçete atmamaları konusunda masalara koydukları ilanlar ile bilgilendirme yapıyor.

Sandıklı Hüdai Kaplıcaları Sağlık Turizmi Derneği Başkanı (SANHÜSADER) ve Park Otel Genel Müdürü Ahmet Yılmaz Yavuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgedeki yöresel lezzetleri dünyaya tanıtma fırsatının doğduğunu ifade etti.

"Yöresel ürünleri müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz"

Sandıklı ilçesi olarak ve otel olarak bölgedeki yöresel ürenleri açık büfe standartlarının dışına çıkarak misafirlerin beğenisine sunduklarını belirten Yavuz, misafirlerden olumlu yorumlar almaya başladıklarını belirtti.

Müşterilerine organik ürünleri tattırmaya gayret ettiklerine vurgu yapan Yavuz, "Kahvaltılarda katmer, patatesli ekmek, kaymak, haşhaş çeşitleri sarı, beyaz, siyah haşhaşın lezzet kattığı diğer ürünlerle harmanlayarak müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. 'Her atılan tabağın, bir kaşık pilavın dışarıda binlerce insanın, köprü altında yatan çocukların ihtiyacı olduğunu' düşünerek gün içersinde buna benzer sosyal sorumluluk projesi kapsamında birçok eylem planlıyoruz. Sadece aç olan insanlarımızı düşünmüyoruz. Kış şartlarında yemek bulmakta zorlanan ve aç olan sokak hayvanları için de misafirlerimizin tabağında kalan yemekleri biriktirerek sokak hayvanlarına verilmesini sağlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yöresel ürünleri tatma fırsatı bulan otel müşterilerinden Pınar Tigiz, uygulamayı beğendiğini ve yöresel ürünleri tatma fırsatı bulduklarını söyledi.

Kaynak: AA