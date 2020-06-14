Afyonkarahisar'daki bir köye giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesine bağlı 3 bin nüfuslu Mahmut köyünde 4 kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesine bağlı 3 bin nüfuslu Mahmut köyünde 4 kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildi. Bunun üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla köye giriş ve çıkışlar sınırlandırıldı.

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Mahmut köyünde 4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya başkanlığındaki İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından köyün kısmi karantinaya alınması, giriş ve çıkışların sınırlandırılması kararlaştırıldı. Köyün giriş ve çıkışı Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından kapatıldı. Vatandaşların evlerinden çıkmaması uyarıları yapıldı. Testi pozitif çıkan 4 kişinin ise dün akşam Şuhut Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındığı belirtildi.

Kaynak: DHA